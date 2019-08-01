Матч турніру WTA у США перервали через поліцейський вертоліт, який переслідував злочинця



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Інцидент стався в кінці третьої партії

Матч турніру WTA у Сан-Хосе між представницею Іспанії Карлою Суарес-Наварро і американкою Бетані Маттек-Сендс був перерваний через поліцейський вертоліт, який пролітав поруч зі стадіоном.

Як повідомляє в своєму Twitter тенісний журналіст Ед Саломон, поліція переслідувала злочинця в районі стадіону.

Інцидент стався в кінці третьої партії. Матч виграла Суарес-Наварро з рахунком 3:6, 6:1, 6:2. Її наступною суперницею стане представниця Білорусі Аріна Соболенко.

Турнір категорії Premier в Сан-Хосе завершиться в суботу, 3 серпня. Чинною чемпіонкою змагань є румунка Міхаела Бузернеску. У фіналі торішнього розіграшу вона виявилася сильнішою Марії Саккарі з Греції.

Джерело: Чемпионат.com