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    Матч турніру WTA у США перервали через поліцейський вертоліт, який переслідував злочинця

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    Матч турніру WTA у США перервали через поліцейський вертоліт, який переслідував злочинця

    Інцидент стався в кінці третьої партії

    Матч турніру WTA у Сан-Хосе між представницею Іспанії Карлою Суарес-Наварро і американкою Бетані Маттек-Сендс був перерваний через поліцейський вертоліт, який пролітав поруч зі стадіоном.

    Як повідомляє в своєму Twitter тенісний журналіст Ед Саломон, поліція переслідувала злочинця в районі стадіону.

    Інцидент стався в кінці третьої партії. Матч виграла Суарес-Наварро з рахунком 3:6, 6:1, 6:2. Її наступною суперницею стане представниця Білорусі Аріна Соболенко.

    Турнір категорії Premier в Сан-Хосе завершиться в суботу, 3 серпня. Чинною чемпіонкою змагань є румунка Міхаела Бузернеску. У фіналі торішнього розіграшу вона виявилася сильнішою Марії Саккарі з Греції.

    Джерело: Чемпионат.com

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