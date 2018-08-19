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    МБК «Миколаїв» продовжив угоду з Мусієнком

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    Фото з відкритих джерел - МБК «Миколаїв» продовжив угоду з Мусієнком
    Фото з відкритих джерел

    Захисник продовжить співпрацю з миколаївським клубом

    МБК «Миколаїв» продовжить співпрацю з 20-річним захисником Антоном Мусієнком. 

    Про це повідомила прес-служба клубу.

    Минулого сезону він зіграв 34 поєдинки за команду в Суперлізі Парі-Матч.

    Набирав у них в середньому 3,4 очка, 1,6 підбирання, 0,8 передачі за матч.

    Також Мусієнко допоміг команді Миколаєва вибороти «срібло» фінального етапу Lavina Суперліги 3х3.

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    баскетбол
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