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    МБК «Миколаїв» розпочав підготовку до сезону під керівництвом нового тренера

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    Фото взяте з ФБУ - МБК «Миколаїв» розпочав підготовку до сезону під керівництвом нового тренера
    Фото взяте з ФБУ

    Віталій Черній приєднався до клубу

    Отримавши два дні відпочинку після зборів у Затоці, у суботу, 25 серпня, МБК «Миколаїв» приступив до тренувань на домашній арені – спорт школі «Надія».

    Керував процесом Віталій Черній, який повернувся з розташування кадетської збірної України, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    До тренування, крім гравців основи, тренер залучив і дублюючий склад.

    Ось, як прокоментував процес сам Черній: «На нас чекає дуже багато роботи. Треба поставити командний та індивідуальний захист, налагодити взаємодії».

    «Чи буде шанс показати себе у гравців другої команди? Звичайно, для цього ми їх і залучаємо до тренувань основи. Щоб вони розуміли вимоги для гравців першої команди, розуміли, над чим варто працювати індивідуально», - додав він.

    Також повідомляється, що 6-8 вересня у Миколаєві відбудеться товариський турнір, у якому також візьмуть участь клуби Суперліги «Київ-Баскет», «Хімік» і «Динамо-Одеса».

    чемпіонат України баскетбол тренер
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