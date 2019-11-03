Мексиканець Канело жорстоко нокаутував росіянина Ковальова (відео)



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Ковальов - Альварес Фейсбук

Мексиканський боксер відібрав титул чемпіонат світу WBO

Мексиканський боксер Сауль Канело Альварес (53-1-2, 36 КО) переміг росіянина Сєргєя Ковальова (34-4-1) у титульному бою в напівважкій вазі в Лас-Вегасі. Мексиканець відібрав у росіянина пояс чемпіона світу за версією WBO.

Вирішальним став 11-й раунд поєдинку, в якому 29-річний Канело нокаутував Ковальова. До того мексиканець за записами двох суддів переважав суперника за очками.

Це вже четверта вагова категорія, в якій Альварес став чемпіоном.