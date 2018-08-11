Мер Івано-Франківська облаяв суддів після футбольного матчу Першої ліги (відео)



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Щоправда, згодом Руслан Марцінків вибачився засвої слова

У п’ятницю, 10 серпня, в Івано-Франківську матч між МФК «Прикарпаття» та ФК «Колос» з Ковалівки завершився поразкою франківських футболістів.

Фани «Прикарпаття» обурились суддівством матчу. Таку ж позицію висловив і міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, але у нецензурній формі.

Мер лаяв суддів, йдучи за ними аж до їхньої кімнати. Його намагалась заспокоїти дружина.

У той же час до суддівської кімнати рушили і вболівальники. Щоб вберегти суддів від розправи, на підмогу викликали патрульних поліцейських.

Уже за 15 хвилин Руслан Марцінків вибачився за свої слова.

«Прошу вибачення за свої слова на футбольному матчі та емоції, бо давно не бачив такого відвертого суддівства в одну сторону. Суддя вирішив на 15 хвилини видалити нашого гравця, потім почав роздавати карточки захисникам, потім кожен дотик судив в одну сторону, коли жорстоко збили нашого гравця з важкою травмою у нападі, не те що зупинив гру, а демонстративно дав продовжувати грати», - сказав він.

«Розумію, що емоції – це не найкращий вихід, тому прошу вибачення у вболівальників але вірю в команду», - додав він.