Мессі бойкотував нагородження на Кубку Америки



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Збірна Аргентини без Мессі Твіттер

Аргентинець розлючений вилученням у матчі за третє місце

Зірковий лідер футбольної збірної Аргентини Ліонель Мессі бойкотував церемонію нагородження на Кубку Америки в Бразилії.

Збірна Аргентини перемогла в матчі за третє місце команду Чилі – 2:1. Мессі вилучили з поля ще в першому таймі. Після завершення поєдинку він не вийшов отримувати бронзову медаль та не фотографувався з командою.

«Я не пішов отримувати медаль, тому що ми не маємо бути частиною корупції та відсутності поваги. Ми заслуговували на більше, але нас не пустили до фіналу. Футбол зруйновано. Потрібно говорити правду. На жаль, вважаю, що все підлаштовано для Бразилії», - передає слова Мессі журналіст Рой Немер.

Збірна Аргентини програла в півфіналі Бразилії – 0:2. Після матчу з аргентинського боку лунали звинувачення в упередженому суддівстві.

У фіналі Кубка Америки-2019 Бразилія грає проти Перу.