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    «Динамо» здобуло першу перемогу на літніх зборах-2019 (відео голів)

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    Олександр Караваєв найбільше грав і забив свій перший м'яч у складі киян - «Динамо» здобуло першу перемогу на літніх зборах-2019 (відео голів)
    Олександр Караваєв найбільше грав і забив свій перший м'яч у складі киян
    ФК «Динамо»

    Кияни розгромили клуб з Австрії

    Команда київського «Динамо» виграла свій перший матч на першому міжсезонному зборі в Австрії. Після двох нічиїх український віце-чемпіон розгромно переграв австрійський «Інсбрук». Свій перший м’яч у біло-синій футболці провів новачок із «Зорі» Олександр Караваєв. Причому Олександр виходив на поле відразу двічі. Спочатку після перерви Олександр Хацкевич його замінив, а потім повторно випустив замість Томаша Кендзьори.

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    «Динамо» (Київ, Україна) – «Ваккер» (Інсбрук, Австрія) - 3:0

    Голи: 1:0 – Олександр Караваєв (13). 2:0 – Вербич (21). 3:0 – Гармаш (45)

    «Динамо» (стартовий склад): Нещерет (Кучерук, 46), Кадар (Алібеков, 46), Кендзьора (Олександр Караваєв, 67), Бурда (Віталій Миколенко, 67), Шабанов, Гармаш (Микола Шапаренко, 67), Шепелєв (Олександр Андрієвський, 67), Вербіч (Карлос Де Пена, 46), Кадірі (Сергій Сидорчук, 67), Олександр Караваєв Георгій Цитаїшвілі, 46), Соль (Русин, 46)

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    ФК «Динамо» Олександр Хацкевич Беньямін Вербіч Георгій Цитаїшвілі Микола Шапаренко Фран Соль Віталій Миколенко Сергій Сидорчук Назарій Русин Володимир Шепелєв Олександр Караваєв Артем Шабанов Микита Бурда Денис Гармаш Тамаш Кадар Томаш Кендзьора Олександр Андрієвський Мохаммед Кадірі Владислав Кучерук Карлос Де Пена Руслан Нещерет
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