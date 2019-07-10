Мессі не включили в символічну збірну Кубка Америки



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Ліонель Мессі Mundo Albiceleste

Південноамериканська конфедерація футболу оприлюднила символічну збірну Кубка Америки-2019

У Бразилії фінішував Кубок Америки з футболу, переможцем якого стали господарі.

За підсумками змагань Південноамериканська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) оприлюднила символічну збірну. До неї ввійшли одразу п’ять гравців зі складу чемпіонів: голкіпер Аліссон, захисники Тьяго Сілва та Дані Алвес, півзахисник Артур і форвард Евертон.

Натомість до символічної збірної не ввійшов лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі. Для нього виступ на останньому Кубку Америки став вкрай невдалим. Спочатку Аргентина програла Бразилії в півфіналі (0:2), а потім Мессі вилучили в поєдинку за бронзові медалі проти Чилі (2:1). Аргентинець розкритикував організаторів змагань, звинувативши в корупції на користь господарів та відмовився виходити на церемонію нагородження. Така реакція Мессі викликала шквал критики на його адресу.

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Повністю символічна збірну Кубка Америка має такий вигляд: Алісон, Дані Алвес, Тьяго Сілва (усі – Бразилія), Хосе Хіменес (Уругвай), Мігель Трауко (Перу), Леандро Паредес (Аргентина), Артуро Відаль (Чилі), Артур (Бразилія), Хамес Родрігес (Колумбія), Паоло Герреро (Перу), Евертон (Бразилія).

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