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    Ресторан Мессі безкоштовно годуватиме безхатченків

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    Ліонель Мессі - Ресторан Мессі безкоштовно годуватиме безхатченків
    Ліонель Мессі
    Mundo Albiceleste

    Благодійну акцію запроваджено на батьківщині аргентинського форварда «Барселони»

    Ресторан у аргентинському місті Росаріо, який належить родині форварда «Барселони» Ліонеля Мессі, запровадив благодійну акцію, в ході якої заклад безкоштовно годуватиме безхатченків.

    Знедоленим відвідувачам ресторану пропонують гарячу їжу, інформує Marca.

    «Декому ми також видавали каву, безалкогольні напої, а також вино. Плануємо продовжити цю акцію», - повідомила менеджер закладу Аріель Армада.

    Ліонель Мессі потрапив під шквал нищівної критики після виступу у складі збірної Аргентини на останньому Кубку Америки в Бразилії. Аргентинці програли бразильцям у півфіналі (0:2), а у матчі за третє місце проти Чилі (2:1) Мессі вилучили в першому таймі. Зірковий лідер команди звинуватив організаторів змагань у корумпованості на користь Бразилії.

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