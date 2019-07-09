Ресторан Мессі безкоштовно годуватиме безхатченків



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Ліонель Мессі Mundo Albiceleste

Благодійну акцію запроваджено на батьківщині аргентинського форварда «Барселони»

Ресторан у аргентинському місті Росаріо, який належить родині форварда «Барселони» Ліонеля Мессі, запровадив благодійну акцію, в ході якої заклад безкоштовно годуватиме безхатченків.

Знедоленим відвідувачам ресторану пропонують гарячу їжу, інформує Marca.

«Декому ми також видавали каву, безалкогольні напої, а також вино. Плануємо продовжити цю акцію», - повідомила менеджер закладу Аріель Армада.

Ліонель Мессі потрапив під шквал нищівної критики після виступу у складі збірної Аргентини на останньому Кубку Америки в Бразилії. Аргентинці програли бразильцям у півфіналі (0:2), а у матчі за третє місце проти Чилі (2:1) Мессі вилучили в першому таймі. Зірковий лідер команди звинуватив організаторів змагань у корумпованості на користь Бразилії.