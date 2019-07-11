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    Мессі отримає спеціальну нагороду за Кубок Америки

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    Папа римський і Мессі&nbsp; - Мессі отримає спеціальну нагороду за Кубок Америки
    Папа римський і Мессі 
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    Лідера збірної Аргентини нагородять відзнакою Фонду Папи римського

    Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі все ж отримає нагороду за Кубок Америки 2019 року.

    Зірковий форвард аргентинців отримає спеціальну відзнаку Фонду Папи римського Франциска – ганчір’яний м’яч. Його власноруч зробили діти з Мозамбіку, а Франциск благословив.

    Нагороду 32-річний футболіст отримає за дух солідарності, справедливість, повагу та командну роботу, інформує Diario Sport.

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    Лауреата нагороди обрали шляхом голосування серед учнів закладів, якими опікується Фонд Папи римського.

    Нагадаємо, Ліонель Мессі вкрай критично висловився про допомогу організаторів Кубка Америки його господарям з команди Бразилії, заробив вилучення в матчі за третє місце та не вийшов на церемонію нагородження.

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