Мессі отримає спеціальну нагороду за Кубок Америки



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Папа римський і Мессі CheapGoals

Лідера збірної Аргентини нагородять відзнакою Фонду Папи римського

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі все ж отримає нагороду за Кубок Америки 2019 року.

Зірковий форвард аргентинців отримає спеціальну відзнаку Фонду Папи римського Франциска – ганчір’яний м’яч. Його власноруч зробили діти з Мозамбіку, а Франциск благословив.

Нагороду 32-річний футболіст отримає за дух солідарності, справедливість, повагу та командну роботу, інформує Diario Sport.

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Лауреата нагороди обрали шляхом голосування серед учнів закладів, якими опікується Фонд Папи римського.

Нагадаємо, Ліонель Мессі вкрай критично висловився про допомогу організаторів Кубка Америки його господарям з команди Бразилії, заробив вилучення в матчі за третє місце та не вийшов на церемонію нагородження.