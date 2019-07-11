Мессі отримає спеціальну нагороду за Кубок Америки
Лідера збірної Аргентини нагородять відзнакою Фонду Папи римського
Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі все ж отримає нагороду за Кубок Америки 2019 року.
Зірковий форвард аргентинців отримає спеціальну відзнаку Фонду Папи римського Франциска – ганчір’яний м’яч. Його власноруч зробили діти з Мозамбіку, а Франциск благословив.
Нагороду 32-річний футболіст отримає за дух солідарності, справедливість, повагу та командну роботу, інформує Diario Sport.
Лауреата нагороди обрали шляхом голосування серед учнів закладів, якими опікується Фонд Папи римського.
Нагадаємо, Ліонель Мессі вкрай критично висловився про допомогу організаторів Кубка Америки його господарям з команди Бразилії, заробив вилучення в матчі за третє місце та не вийшов на церемонію нагородження.