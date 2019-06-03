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    Мессі передав керівництву «Барселони», що гравці клубу виступають проти трансферу Грізманна

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    Антуан Грізманн - Мессі передав керівництву «Барселони», що гравці клубу виступають проти трансферу Грізманна
    Антуан Грізманн

    Ліонель Мессі зустрічався з керівництвом клубу перед від'їздом до збірної Аргентини на Кубок Америки

    «Барселона» хоче отримати нападаючого «Атлетіко» Антуана Грізманна.

    Сторони поки що не дійшли згоди. Пріоритетом для француза є «Барса», але є інтерес і з боку інших клубів, наприклад, «Манчестер Юнайтед».

    Крім того, «Барселона» тягне час, щоб знизити ціну на футболіста. «Атлетіко» не має наміру вести переговори з каталонцями - в клубі незадоволені тим, що «Барса» умовила Грізманн покинути мадридців, тому «блаугранас» доведеться викуповувати контракт згідно з опцією. До 1 липня вона становить 200 мільйонів євро, з 1 липня - 120 млн.

    Але основна причина - невдоволення лідерів команди. Капітан «Барселони» Ліонель Мессі зустрічався з керівництвом перед від'їздом до збірної Аргентини на Кубок Америки і висловив позицію команди: Грізманном незадоволені через минулорічний фільм «Рішення», тому краще постаратися повернути Неймара.

    Втім, в керівництві «Барселони» все одно вважають, що трансфер Грізманна вдасться організувати, а ось з покупкою Неймара будуть проблеми, тому перший варіант кращий.

    Джерело: Sports.ru

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