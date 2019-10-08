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    Мессі, Роналду та іншим зіркам загрожує заборона на в’їзд до Великої Британії

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    Мессі та Кріштіану Роналду - Мессі, Роналду та іншим зіркам загрожує заборона на в’їзд до Великої Британії
    Мессі та Кріштіану Роналду
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    Перетин кордону ускладниться після виходу Великої Британії з Євросоюзу

    Після виходу Великої Британії з Євросоюзу у деяких зірок спорту можуть виникнути проблеми з перетином британського кордону. Таке загрожує аргентиському форварду «Барселони» Ліонелю Мессі, португальському лідеру «Ювентуса» Кріштіану Роналду та деяким іншим.

    Мова йде про спортсменів, яких було засуджено в країнах Євросоюзу навіть умовно за несплату податків, інформує The Athletic.

    Якщо Брексіт відбудеться 31 жовтня без будь-яких угод, правила перетину кордону автоматично стануть жорсткішими.

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