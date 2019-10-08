Бій Усика 12 жовтня ще може відбутися



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Олександр Усик FN

Промоутер боксера обіцяє найближчим часом назвати суперника

Промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував новину з допінгом у Тайрона Спонґа. За його словами, поєдинок ще може відбутися.

«Сумнівну інформацію про це ми мали ще минулого тижня. То ж ще тоді почали перемовини щодо можливої заміни. Ім’я нового суперника буде названо найближчим часом», - передає слова Красюка прес-служба промоутерської компанії K2 Promotions.

Нагадаємо, дебютний бій Олександра Усика в надважкій вазі мав відбутися 12 жовтня в США. Однак у суперника українця Тайрона Спонґа виявили ознаки вживання заборонених речовин.

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