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    Бій Усика 12 жовтня ще може відбутися

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    Олександр Усик - Бій Усика 12 жовтня ще може відбутися
    Олександр Усик
    FN

    Промоутер боксера обіцяє найближчим часом назвати суперника

    Промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував новину з допінгом у Тайрона Спонґа. За його словами, поєдинок ще може відбутися.

    «Сумнівну інформацію про це ми мали ще минулого тижня. То ж ще тоді почали перемовини щодо можливої заміни. Ім’я нового суперника буде названо найближчим часом», - передає слова Красюка прес-служба промоутерської компанії K2 Promotions.

    Нагадаємо, дебютний бій Олександра Усика в надважкій вазі мав відбутися 12 жовтня в США. Однак у суперника українця Тайрона Спонґа виявили ознаки вживання заборонених речовин.

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    бокс Олександр Усик Тайрон Спонґ
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