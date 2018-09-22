Мессі вперше за багато років змінив імідж (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ліонель Мессі

Відповідне фото викладено в Twitter клубу

Тренування «Барселони», яке відбулося 21-го вересня, піднесло сюрприз.

Справа в тому, що лідер команди Ліонель Мессі змінив імідж - футболіст вперше за два роки поголив бороду.

Відповідне фото викладено в Twitter клубу.

31-річний аргентинець носив її безперервно з 2016 року. Він якось говорив, що партнери вважають його бороду талісманом, і не дозволять поголити її навіть якщо таке бажання виникне.

На поле новий імідж Мессі вперше випробує в матчі Прімери проти «Жирони» в найближчу неділю.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі відзначився хет-триком у ворота ПСВ в стартовому турі групового раунду Ліги чемпіонів.

Джерело: Footboom