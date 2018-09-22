Мессі вперше за багато років змінив імідж (фото)
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Розсилка
Ліонель Мессі
Відповідне фото викладено в Twitter клубу
Тренування «Барселони», яке відбулося 21-го вересня, піднесло сюрприз.
Справа в тому, що лідер команди Ліонель Мессі змінив імідж - футболіст вперше за два роки поголив бороду.
Відповідне фото викладено в Twitter клубу.
#Messi'nin yeni imajını nasıl buldunuz? pic.twitter.com/L3fVSKo91Y— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) 21 сентября 2018 г.
31-річний аргентинець носив її безперервно з 2016 року. Він якось говорив, що партнери вважають його бороду талісманом, і не дозволять поголити її навіть якщо таке бажання виникне.
На поле новий імідж Мессі вперше випробує в матчі Прімери проти «Жирони» в найближчу неділю.
Нагадаємо, що Ліонель Мессі відзначився хет-триком у ворота ПСВ в стартовому турі групового раунду Ліги чемпіонів.
Джерело: Footboom