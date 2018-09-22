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    Мессі вперше за багато років змінив імідж (фото)

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    Ліонель Мессі - Мессі вперше за багато років змінив імідж (фото)
    Ліонель Мессі

    Відповідне фото викладено в Twitter клубу

    Тренування «Барселони», яке відбулося 21-го вересня, піднесло сюрприз.

    Справа в тому, що лідер команди Ліонель Мессі змінив імідж - футболіст вперше за два роки поголив бороду.

    Відповідне фото викладено в Twitter клубу. 

    31-річний аргентинець носив її безперервно з 2016 року. Він якось говорив, що партнери вважають його бороду талісманом, і не дозволять поголити її навіть якщо таке бажання виникне.

    На поле новий імідж Мессі вперше випробує в матчі Прімери проти «Жирони» в найближчу неділю.

    Нагадаємо, що Ліонель Мессі відзначився хет-триком у ворота ПСВ в стартовому турі групового раунду Ліги чемпіонів.

    Джерело: Footboom

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