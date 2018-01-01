Мессі забив 366-й м'яч у Прімері, побивши рекорд Герда Мюллера по голам в одній лізі з топ-5

Мюллер також забив 365 голів, але в чемпіонаті Німеччини

Форвард «Барселони» Ліонель Мессі забив гол в матчі Прімери проти «Реала Сосьєдаду» (4:2). Цей гол став для аргентинця 366-м в чемпіонаті Іспанії. Таким чином, Мессі побив рекорд Герда Мюллера за кількістю голів в окремо взятій європейській лізі з топ-5. Мюллер також забив 365 голів, але в чемпіонаті Німеччини. Раніше