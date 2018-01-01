Мессі забив 366-й м'яч у Прімері, побивши рекорд Герда Мюллера по голам в одній лізі з топ-5
- Сьогодні, 12:07
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Ліонель Мессі. Фото: Getty Images
Мюллер також забив 365 голів, але в чемпіонаті Німеччини
Форвард «Барселони» Ліонель Мессі забив гол в матчі Прімери проти «Реала Сосьєдаду» (4:2).
Цей гол став для аргентинця 366-м в чемпіонаті Іспанії.
Таким чином, Мессі побив рекорд Герда Мюллера за кількістю голів в окремо взятій європейській лізі з топ-5.
Мюллер також забив 365 голів, але в чемпіонаті Німеччини.
Раніше стало відомо, що Мессі недавно підписав контракт, який зробив його найбільш високооплачуваним гравцем планети.
Джерело: ua.tribuna.com