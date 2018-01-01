Ліонель Мессі є найбільш високооплачуваним футболістом планети

Фіксована річна зарплата Мессі становить 71 мільйон євро

Нападник «Барселони» Ліонель Мессі недавно підписав контракт, який зробив його найбільш високооплачуваним гравцем планети. Раніше припускали, що Мессі заробляє приблизно 40 млн євро на рік, але це не так. Насправді зарплатня 30-річного аргентинця сягає божевільних 100 млн і навіть більше. Якщо вірити розсекреченій інформації від



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Ліонель Мессі. Фото: Getty Images

Фіксована річна зарплата Мессі становить 71 мільйон євро

Нападник «Барселони» Ліонель Мессі недавно підписав контракт, який зробив його найбільш високооплачуваним гравцем планети.

Раніше припускали, що Мессі заробляє приблизно 40 млн євро на рік, але це не так. Насправді зарплатня 30-річного аргентинця сягає божевільних 100 млн і навіть більше.

Якщо вірити розсекреченій інформації від Football Leaks, Лео заробить понад 400 мільйонів євро за найближчі 4 сезони на «Камп Ноу».

Фіксована річна зарплата Мессі становить 71 мільйон євро, з яких 15% – це доходи від комерційних прав на образ гравця. До цього додається 63,5 млн бонусу за підписання нового контракту, а також 70 млн бонусу лояльності, якщо він нікуди не піде протягом 4-х років. Загалом аргентинець заробить у «Барселоні» 417,5 мільйона євро, або понад 100 млн на рік.

Якщо порівнювати лише чисту зарплату, то Мессі отримує 50 млн євро на рік, а Кріштіану Роналду з «Реала» вдвічі менше. Подібний дохід Неймара оцінюють у 37 млн.

Крім цього, Мессі може додатково розраховувати на 12 млн євро за виграш Ліги чемпіонів, а також 1,9 млн за те, що зіграє 60% матчів.

Джерело: Футбол 24