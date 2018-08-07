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    «Миколаїв» подарував форварду на день народження новий контракт

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    <span>Андрій Хохоник</span> - «Миколаїв» подарував форварду на день народження новий контракт
    Андрій Хохоник

    Напередодні гравці «Миколаєва» вийшли з відпустки та почали підготовку до нового сезону

    МБК «Миколаїв» привітав вихованця клубу, форварда Андрія Хохоника з 21-річчям новим контрактом.

    Лідер другої команди минулого сезону також 18 матчів зіграв за першу команду в Суперлізі.

    У них він набирав 2,4 очка, 1,2 підбирання та 1,2 передачі в середньому за поєдинок.

    Напередодні гравці «Миколаєва» вийшли з відпустки та почали підготовку до нового сезону.

    Перед початком заняття до баскетболістів звернувся президент клубу Микола Бобров.

    Потім асистент головного тренера Володимир Полях розпочав стартове заняття.

    Наразі головний тренер Миколаєва Віталій Черній працює з кадетською збірною України.

    У Миколаєві команда працюватиме до 13 серпня, коли вирушить до Затоки, де 10 днів триватиме фізпідготовка.

    чемпіонат України баскетбол
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