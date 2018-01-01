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    Міністр спорту закликав українців не їхати на ЧС-2018 в Росію

    Влада має намір оформити спільну заяву з МЗС України і Службою безпеки України.
    Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов закликав уболівальників не їхати на чемпіонат світу з футболу-2018, який відбудеться влітку в Росії. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Прямий». «Я бачив, як вся світова спільнота була близькою до прийняття цього рішення (бойкоту чемпіонату) два роки тому. Тоді розпочалися судові
    • Сьогодні, 11:55
    • Розсилка
    Ігор Жданов. Фото: Кабмін
    Ігор Жданов. Фото: Кабмін

    Влада має намір оформити спільну заяву з МЗС України і Службою безпеки України.

    Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов закликав уболівальників не їхати на чемпіонат світу з футболу-2018, який відбудеться влітку в Росії.

    Про це він заявив в ефірі телеканалу «Прямий».

    «Я бачив, як вся світова спільнота була близькою до прийняття цього рішення (бойкоту чемпіонату) два роки тому. Тоді розпочалися судові процеси проти колишнього керівництва ФІФА, зміни, звинувачення в корупції», - сказав Жданов.

    Зараз же, за словами міністра, кампанія по бойкоту змагань з футболу ослабла.

    «Хоча з точки зору наших національних інтересів ми робили все, щоб цей чемпіонат не відбувся в Росії», - продовжив він.

    На думку глави Мінмолодьспорту, українським уболівальникам і учасникам АТО не варто їхати в Росію, а сам заклик влада має намір оформити в спільну заяву з МЗС України і Службою безпеки України.

    В кінці січня глава МЗС Павло Клімкін заявив, що українська влада веде з федераціями футболу та організаціями футбольних фанатів переговори про можливість бойкоту чемпіонату світу, який відбудеться в РФ в 2018 році.

    МЗС Павло Клімкін міністр ФІФА чемпіонат світу Ігор Жданов ЧС-2018
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