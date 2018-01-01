МОК може виключити бокс з програми Олімпіади-2020

Навколо Міжнародної асоціації любительського боксу давно ходять чутки про фінансові махінації

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) зупинив виплати на адресу Міжнародної асоціації любительського боксу (AIBA) і може переглянути включення боксу в програму Олімпіади-2020 в Токіо. Про таке рішення повідомив глава МОК Томас Бах. «Рішення щодо квоти на Ігри-2020 носять остаточний характер. МОК залишає право переглянути включення боксу в



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Томас Бах. Фото: Getty Images

Навколо Міжнародної асоціації любительського боксу давно ходять чутки про фінансові махінації

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) зупинив виплати на адресу Міжнародної асоціації любительського боксу (AIBA) і може переглянути включення боксу в програму Олімпіади-2020 в Токіо.

Про таке рішення повідомив глава МОК Томас Бах.

«Рішення щодо квоти на Ігри-2020 носять остаточний характер. МОК залишає право переглянути включення боксу в програму на юнацькі Олімпійські ігри і Олімпіаду-2020», - цитує Баха Independent.ie.

«Виконком підтверджує початок розслідування системи управління федерації (AIBA). МОК припиняє виплати на адресу федерації. Виконком МОК заморозив всі контакти з федерацією, крім тих, які необхідні», - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що навколо AIBA давно ходять чутки про фінансові махінації, а виконком організації вже тимчасово відсторонив президента Чінг-Куо Ву в очікуванні вердикту по ряду дисциплінарних звинувачень, включаючи фінансову розтрату.

В результаті Ву, який керував AIBA, в листопаді минулого року пішов у відставку, а виконуючим обов'язків став віце-президент Франко Фальчінеллі. В кінці січня його змінив Гафур Рахімов.

Бах також зазначив, що чекає від AIBA поліпшення системи боротьби з допінгом і чіткої фінансової звітності, а нова доповідь організації повинна надійти в МОК не пізніше 30 квітня.

Джерело: sportarena.com