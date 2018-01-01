МОК пропонує провести юнацьку Олімпіаду-2022 в Африці
- Сьогодні, 22:10
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Точна країна буде визначена в Буенос-Айресі у жовтні
Міжнародний олімпійський комітет пропонує провести юнацькій Олімпійські ігри 2022 року в Африці. Про це йшлось на засідання виконкому МОК, інформує прес-служба комітету.
Виконком вирішив запропонувати провести наступні юнацькі Олімпійські ігри в Африці. Обговорити, яке саме місто прийме Олімпіаду, пропонується на сесії МОК, яка відбудеться в Буенос-Айресі у жовтні.
Якщо така пропозиція буде прийнята, зазначили в комітеті, то МОК якнайшвидше зв'яжеться з національними олімпійськими комітетами Африки щодо можливості проведення Ігор на території цього континенту.
Зазначимо, літні юнацькі Олімпійські ігри-2018 відбудуться в столиці Аргентини Буенос-Айресі. Місто-організатор наступних Ігор буде визначене цього року.