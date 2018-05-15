Молодий футболіст «Динамо» отримав прем'єрний виклик у національну збірну України

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Микола Шапаренко. Фото ФК «Динамо»

Андрій Шевченко хоче особисто переглянути Миколу Шапаренка

Півзахисник «Динамо» Микола Шапаренко отримав перший виклик до національної збірної України.

Як стверджує Команда1, 19-річний півзахисник київського клубу отримав виклик до головної команди України.

Повний список футболістів, яким треба буде готуватися до найближчих спарингів, буде оголошений найближчим часом.

Раніше наставник національної команди Андрій Шевченко оприлюднив прізвища легіонерів, викликаних на збір.

У 2018 році Шапаренко показує у складі «Динамо» якісний футбол. У поточному сезоні він провів за киян 22 матчі, у яких забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі.

У березні вихованець маріупольського футболу дебютував за молодіжну збірну України та відразу відзначився результативним ударом, забивши гол у ворота Англії.

Андрій Шевченко викликав у збірну України на найближчі матчі вісьмох легіонерів.

Виклики отримали Євген Коноплянка, Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Едуард Соболь, Руслан Маліновський, Роман Яремчук, Артем Кравець і Євген Селезньов.