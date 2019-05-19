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    «Монстр» із Японії жорстоко нокаутував Родріґеса в 1/2 боксерської Суперсерії (відео)

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    Наоя Іноує тепер володар титулів за двома версіями - «Монстр» із Японії жорстоко нокаутував Родріґеса в 1/2 боксерської Суперсерії (відео)
    Наоя Іноує тепер володар титулів за двома версіями
    standard.co.uk

    Наоя Іноує вразив агресією в поєдинку за об'єднання титулів

    Японець Наоя Іноує (18-0, 16 KO) швидко знищив на рингу The SSE Hydro в Ґлазґо (Шотландія) в півфіналі другого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) пуерторіканця Еммануеля Родріґеса (19-1, 12 KO) і став володарем титулів за версіями WBA Regular і IBF в найлегшій вазі (до 53,5 кг).

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    Родріґес впевнено почав поєдинок: діяв першим номером, зайняв центр рингу. Іноує пристосувався до Еммануеля вже до середини першого раунду.

    Починаючи зі старту другої трихвилинки японець приступив до рішучих дій. Зловив пуерторіканця лівим контрхуком - відправив у нокдаун. Потім ще двічі валив Родріґеса на канвас рингу. Рефері зупинив бій.

    Іноує, який входить до топ-10 найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії, став першим фіналістом Суперсерії.

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