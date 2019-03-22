Ломаченко залишився лідером рейтингу незалежно від вагової категорії, Усик зробив ще крок угору



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Еррол Спенс піднявся сам і допоміг піднятися Олександрові Усику ESPN

Зміни в десятці спричинив поєдинок Еррола Спенса і Майкі Ґарсії

Журнал The Ring оприлюднив оновлений рейтинг найкращих бійців світу незалежно від вагової категорії. Лідером «Pound-for-pound» надалі залишається український чемпіон світу за двома версіями в легкій вазі Василь Ломаченко.

Головні ж зміни спричинив недавній резонансний поєдинок за титули в півсередній вазі між двома представниками десятки – Ерролом Спенсом та Майкі Ґарсією. Перемігши суперника, який для цього поєдинку піднявся через дві категорії, Еррол заодно вийшов на четверте місце в когорті найкращих бійців сучасності. Три перших позиції залишилися недоторканими.

Крім того, падіння Майкі Ґарсії допомогло піднятися на шостий щабель абсолютному чемпіонові світу у важкій вазі Олександрові Усику.

Рейтинг «Pound-for-pound»

(станом на 22 березня 2019 року)

1. Василь Ломаченко (Україна), легка вага

2. Терренс Кроуфорд (США), півсередня вага

2. Канело Альварес (США), середня вага

4. Еррол Спенс (США), півсередня вага

5. Геннадій Головкін (Казахстан), середня вага

6. Олександр Усик (Україна), важка вага

7. Наоя Іноує (Японія), найлегша вага

8. Майкі Ґарсія (США), півсередня/легка вага

9. Срісакет Сор Рунґвісаї (Таїланд), друга найлегша вага

10. Ентоні Джошуа (Великобританія), суперважка вага

Наступний бій за участю представника топ-10 відбудеться 12 квітня, коли Василь Ломаченко проведе обов’язковий захист титулів WBA/WBO у бою з британцем Ентоні Кроллою.