Московський футбольний клуб вирішив грати у чемпіонаті Вірменії

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Московський «Арарат» готується до нового виклику

Московський «Арарат» у наступному сезоні не візьме участь у Футбольній національній лізі Росії (ФНЛ) і переїде у чемпіонат Вірменії.

Про це повідомив генеральний директор клубу Погос Галстян.

Раніше «Арарат» достроково став переможцем зони «Центр» Професійної футбольної ліги та забезпечив собі путівку у вищий дивізіон на наступний сезон. Але клуб не отримав ліцензію Російського футбольного союзу (РФС) для участі у ФНЛ.

«Клуб у наступному сезоні не буде виступати у Футбольній національній лізі. Він буде виступати у чемпіонаті Вірменії. Поки невідомо, як точно буде називатися клуб в Вірменії, але, швидше за все, це буде «Арарат-Москва», - сказав Галстян.

За словами гендиректора клубу, основною причиною цього рішення могла стати відмова в отриманні ліцензії РФС на право виступу в ФНЛ.

«Що стосується причин переїзду, то, на мій погляд, це відмова у ліцензуванні клубу. Ми віддали документи, але не отримали ліцензію. Мабуть, у нас щось не зовсім в порядку, але ці питання потрібно адресувати в юридичний відділ», - сказав співрозмовник.

Також Галстян висловив упевненість, що футболісти московського клубу знайдуть собі гідні варіанти продовження кар'єри.

Клуб «Арарат» був заснований у 2017 році та почав виступи у ПФЛ у зоні «Центр». Команда була названа на честь відомого єреванського клубу «Арарат».

Джерело: ТАСС