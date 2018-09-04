«Мотор» став чотириразовим володарем суперкубка України з гандболу (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У запорізькому дербі «Мотор» знову обіграв «ЗТР»

У неділю, 2 вересня, у Черкасах на арені «Будівельник» пройшов матч за Суперкубок України-2018 з гандболу серед чоловічих команд.

«Мотор» переміг «ЗТР» з рахунком 34:28 (17:15) і вчетверте поспіль став володарем трофею, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

Найкращими гравцями матчу були визнані правий півсередній Павел Пачковськи («Мотор», дев’ять голів) і лінійний Дмитро Ільченко («ЗТР», п’ять голів).

«ЗТР», у складі якого у цьому матчі дебютували Дмитро Ільченко, Дмитро Веремчук і Богдан Черкащенко, вів у рахунку 5:2 та 6:3.

На 17-й хвилині правий крайній «Мотора» Артем Козакевич рахунок зрівняв (6:6), а на 28-й після влучного кидка Максима Бабичева перевага «Мотор» вперше у матчі сягнула двох м’ячів (16:14).

На старті другої половини лівий крайній «ЗТР» Дмитро Артеменко скоротив відставання своєї команди до мінімуму (16:17), але надалі команда відпустила суперників вперед – 17:23.

Відрив «Мотора» доходив до восьми голів (27:19, 30:22, 32:24). Остаточний рахунок матчу 34:28 встановив Олександр Касай, який провів свій перший матч після переходу до «Мотора».

Також першу офіційну гру за «Мотор» провели лінійні Жарко Пешевськи (три голи) та Матеуш Кус.

Суперкубок дав старт офіційному сезону. 8-9 вересня відбудуться матчі першого туру чемпіонату України серед команд Суперліги.