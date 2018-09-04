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    «Мотор» став чотириразовим володарем суперкубка України з гандболу (фото)

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    «Мотор» став чотириразовим володарем суперкубка України з гандболу (фото)

    У запорізькому дербі «Мотор» знову обіграв «ЗТР»

    У неділю, 2 вересня, у Черкасах на арені «Будівельник» пройшов матч за Суперкубок України-2018 з гандболу серед чоловічих команд.

    «Мотор» переміг «ЗТР» з рахунком 34:28 (17:15) і вчетверте поспіль став володарем трофею, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

    Найкращими гравцями матчу були визнані правий півсередній Павел Пачковськи («Мотор», дев’ять голів) і лінійний Дмитро Ільченко («ЗТР», п’ять голів). 

    «ЗТР», у складі якого у цьому матчі дебютували Дмитро Ільченко, Дмитро Веремчук і Богдан Черкащенко, вів у рахунку 5:2 та 6:3.

    На 17-й хвилині правий крайній «Мотора» Артем Козакевич рахунок зрівняв (6:6), а на 28-й після влучного кидка Максима Бабичева перевага «Мотор» вперше у матчі сягнула двох м’ячів (16:14).

    На старті другої половини лівий крайній «ЗТР» Дмитро Артеменко скоротив відставання своєї команди до мінімуму (16:17), але надалі команда відпустила суперників вперед – 17:23.

    Відрив «Мотора» доходив до восьми голів (27:19, 30:22, 32:24). Остаточний рахунок матчу 34:28 встановив Олександр Касай, який провів свій перший матч після переходу до «Мотора».

    Також першу офіційну гру за «Мотор» провели лінійні Жарко Пешевськи (три голи) та Матеуш Кус.    

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    «Мотор» став чотириразовим володарем суперкубка України з гандболу (фото)
    «Мотор» став чотириразовим володарем суперкубка України з гандболу (фото)
    «Мотор» став чотириразовим володарем суперкубка України з гандболу (фото)
    «Мотор» став чотириразовим володарем суперкубка України з гандболу (фото)
    «Мотор» став чотириразовим володарем суперкубка України з гандболу (фото)
    «Мотор» став чотириразовим володарем суперкубка України з гандболу (фото)
    «Мотор» став чотириразовим володарем суперкубка України з гандболу (фото)
    «Мотор» став чотириразовим володарем суперкубка України з гандболу (фото)
    «Мотор» став чотириразовим володарем суперкубка України з гандболу (фото)
    Фото: ФГУ та ГК «Мотор»

    Суперкубок дав старт офіційному сезону. 8-9 вересня відбудуться матчі першого туру чемпіонату України серед команд Суперліги.

    Суперкубок України Гандбол
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