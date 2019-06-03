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    Моурінью назвав п'ятьох головних претендентів на «Золотий м'яч»

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    Моурінью назвав п'ятьох головних претендентів на «Золотий м'яч»

    В минулому році «Золотий м'яч» отримав півзахисник «Реала» Лука Модріч

    Колишній головний тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моурінью розповів, хто, на його думку, лідирує в боротьбі за «Золотий м'яч» за підсумками 2019 року.

    «На даний момент я б виділив Вірджіла ван Дейка, Мохамеда Салаха, Садіо Мане, Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі.

    Але, думаю, важливу роль в цьому плані зіграють результати Ліги націй, Кубка африканських націй і Кубка Америки. Португалець і аргентинець змогли задовольнятися лише перемогами в чемпіонаті, а «Ліверпуль» хоч і виграв Лігу чемпіонів, але не зумів домогтися подібних успіхів в англійській Прем'єр-лізі», - заявив Моурінью.

    Нагадаємо, в минулому році «Золотий м'яч» отримав півзахисник «Реала» Лука Модріч. До цього протягом 10 років нагорода діставалася тільки Мессі і Роналду.

    Джерело: Чемпионат.com

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