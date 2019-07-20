«Мозковий центр Блохіна» на чемпіонаті світу-2006 очолив збірну Молдови



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Семен Альтман останнім часом працював у Комітеті збірних УАФ Вікіпедія

Семен Альтман був поза тренерською діяльністю впродовж семи років

73-річний український спеціаліст Семен Альтман став виконувачем обов’язки головного тренера збірної Молдови.

Як повідомляє сайт федерації футболу Молдови, попередній наставник, екс-помічник Мірчі Луческу в «Шахтарі», Олександр Спиридон був звільнений з поста тренера збірної. На його місце був призначений Семен Альтман. Однак поки що фахівець тимчасово виконуючий обов'язки.

Раніше Семен Альтман тренував клуби українські клуби «Чорноморець», донецький «Металург», «Маріуполь», а також «Таврію», яка в 2012 році була його останнім понині робочим місцем на посаді тренера. Донедавна Семен Йосипович працював у комітеті збірних в Українській асоціації футболу.

Під час відбірної кампанії і фінальної частини чемпіонату світу-2006 Альтман входив до тренерського штабу Олега Блохіна в збірній України, більше того, вважався її мозковим центром. Нагадаємо, що на мундіалі-2006 національна команда України досягла найбільшого успіху в своїй історії – вийшла у чвертьфінал, де поступилася 0:3 італійцям.