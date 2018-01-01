  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    На чемпіонаті світу з хокею з м’ячем збірна України стартувала з поразки та перемоги

    Спочатку українці поступилися естонцям, а потім обіграли монголів
    Збірна України розпочала виступи на чемпіонаті світу 2018 року з хокею з м’ячем у турнірі В. У китайському Харбіні «синьо-жовті» у стартовому поєдинку зазнали розгромної поразки від команди Естонії – 2:8. Голи у складі українців на рахунку Романа Левченка. Натомість, у другому поєдинку Україна виявилася сильнішою за
    • Сьогодні, 16:17
    • Розсилка
    Фото взяте з facebook.com/groups/ukrbandy
    Фото взяте з facebook.com/groups/ukrbandy

    Спочатку українці поступилися естонцям, а потім обіграли монголів

    Збірна України розпочала виступи на чемпіонаті світу 2018 року з хокею з м’ячем у турнірі В.

    У китайському Харбіні «синьо-жовті» у стартовому поєдинку зазнали розгромної поразки від команди Естонії – 2:8. Голи у складі українців на рахунку Романа Левченка.

    Натомість, у другому поєдинку Україна виявилася сильнішою за Монголію. Точні кидки Дмитра Цимбала, Андрія Марковіченка та все того ж Романа Левченка дозволили перемогти з рахунком 3:1.

    У вівторок, 30 січня, на українців очікує протистояння з Японією за друге місце у підгрупі А. Наших співвітчизників цілком влаштує і нічия.

    Збірна Естонії уже забронювала за собою перше місце у цій підгрупі, а от у підгрупі В переможцем стала команда Нідерландів.

    У плей-офф, який розпочнеться 31 січня, Україну очікуватиме зустріч з кимось з наступного тріо: Китай, Сомалі чи Словаччина.

    Зауважимо, що у вищому дивізіоні Росія, Швеція, США та Казахстан встигли здобути розгромні перемоги у першому турі.

    Казахи взагалі розтрощили Угорщину з рахунком 29:0.

    чемпіонат світу Збірна України хокей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ