На чемпіонаті світу з хокею з м’ячем збірна України стартувала з поразки та перемоги
- Сьогодні, 16:17
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Розсилка
Спочатку українці поступилися естонцям, а потім обіграли монголів
Збірна України розпочала виступи на чемпіонаті світу 2018 року з хокею з м’ячем у турнірі В.
У китайському Харбіні «синьо-жовті» у стартовому поєдинку зазнали розгромної поразки від команди Естонії – 2:8. Голи у складі українців на рахунку Романа Левченка.
Натомість, у другому поєдинку Україна виявилася сильнішою за Монголію. Точні кидки Дмитра Цимбала, Андрія Марковіченка та все того ж Романа Левченка дозволили перемогти з рахунком 3:1.
У вівторок, 30 січня, на українців очікує протистояння з Японією за друге місце у підгрупі А. Наших співвітчизників цілком влаштує і нічия.
Збірна Естонії уже забронювала за собою перше місце у цій підгрупі, а от у підгрупі В переможцем стала команда Нідерландів.
У плей-офф, який розпочнеться 31 січня, Україну очікуватиме зустріч з кимось з наступного тріо: Китай, Сомалі чи Словаччина.
Зауважимо, що у вищому дивізіоні Росія, Швеція, США та Казахстан встигли здобути розгромні перемоги у першому турі.
Казахи взагалі розтрощили Угорщину з рахунком 29:0.