На чемпіонаті світу з хокею з м’ячем збірна України стартувала з поразки та перемоги

Спочатку українці поступилися естонцям, а потім обіграли монголів

Збірна України розпочала виступи на чемпіонаті світу 2018 року з хокею з м’ячем у турнірі В. У китайському Харбіні «синьо-жовті» у стартовому поєдинку зазнали розгромної поразки від команди Естонії – 2:8. Голи у складі українців на рахунку Романа Левченка. Натомість, у другому поєдинку Україна виявилася сильнішою за



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Фото взяте з facebook.com/groups/ukrbandy

Спочатку українці поступилися естонцям, а потім обіграли монголів

Збірна України розпочала виступи на чемпіонаті світу 2018 року з хокею з м’ячем у турнірі В.

У китайському Харбіні «синьо-жовті» у стартовому поєдинку зазнали розгромної поразки від команди Естонії – 2:8. Голи у складі українців на рахунку Романа Левченка.

Натомість, у другому поєдинку Україна виявилася сильнішою за Монголію. Точні кидки Дмитра Цимбала, Андрія Марковіченка та все того ж Романа Левченка дозволили перемогти з рахунком 3:1.

У вівторок, 30 січня, на українців очікує протистояння з Японією за друге місце у підгрупі А. Наших співвітчизників цілком влаштує і нічия.

Збірна Естонії уже забронювала за собою перше місце у цій підгрупі, а от у підгрупі В переможцем стала команда Нідерландів.

У плей-офф, який розпочнеться 31 січня, Україну очікуватиме зустріч з кимось з наступного тріо: Китай, Сомалі чи Словаччина.

Зауважимо, що у вищому дивізіоні Росія, Швеція, США та Казахстан встигли здобути розгромні перемоги у першому турі.

Казахи взагалі розтрощили Угорщину з рахунком 29:0.