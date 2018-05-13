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    На Хрещатику почали облаштовувати фан-зону до Ліги чемпіонів (фото)

    • Сьогодні, 20:36
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    Ліга чемпіонів у Києві
    Ліга чемпіонів у Києві

    Ще три фан-зони облаштують вже в день матчу 26 травня

    Станом на ранок 13 травня працівники конструюють сцену для головної фан-зони Ліги чемпіонів у Києві - Фестивалю чемпіонів.

    Вона розміститься на Хрещатику від перетину з вулицею Богдана Хмельницького і до вулиці Городецького. Її відкриють 24 травня - в день фіналу жіночої Ліги Чемпіонів.

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    На Хрещатику почали облаштовувати фан-зону до Ліги чемпіонів (фото)
    На Хрещатику почали облаштовувати фан-зону до Ліги чемпіонів (фото)
    На Хрещатику почали облаштовувати фан-зону до Ліги чемпіонів (фото)
    На Хрещатику почали облаштовувати фан-зону до Ліги чемпіонів (фото)
    44.ua

    Зазначимо, ще три фан-зони облаштують вже в день матчу 26 травня. Дві фан-зони для вболівальників команд-фіналістів, щоб вони не перетиналися. Одна буде в парку Шевченка, інша - на майданчику перед Палацом «Україна». Третю фан-зону хочуть облаштувати на Контрактовій площі.

    Нагадаємо, в фіналі Ліги чемпіонів 26 травня на НСК «Олімпійський» зустрінуться «Реал» та «Ліверпуль».

    Джерело: 44.ua

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