На Хрещатику почали облаштовувати фан-зону до Ліги чемпіонів (фото)
- Сьогодні, 20:36
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Ліга чемпіонів у Києві
Ще три фан-зони облаштують вже в день матчу 26 травня
Станом на ранок 13 травня працівники конструюють сцену для головної фан-зони Ліги чемпіонів у Києві - Фестивалю чемпіонів.
Вона розміститься на Хрещатику від перетину з вулицею Богдана Хмельницького і до вулиці Городецького. Її відкриють 24 травня - в день фіналу жіночої Ліги Чемпіонів.
Зазначимо, ще три фан-зони облаштують вже в день матчу 26 травня. Дві фан-зони для вболівальників команд-фіналістів, щоб вони не перетиналися. Одна буде в парку Шевченка, інша - на майданчику перед Палацом «Україна». Третю фан-зону хочуть облаштувати на Контрактовій площі.
Нагадаємо, в фіналі Ліги чемпіонів 26 травня на НСК «Олімпійський» зустрінуться «Реал» та «Ліверпуль».
Джерело: 44.ua