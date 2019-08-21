На легендарного Лінекера поскаржилися через його жарти про лисих колег



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Ширера та Мерфі жарт не образив - навпаки, вони оцінили його і посміялися

Англійська ведучий і колишній футболіст Гарі Лінекер зіткнувся з нерозумінням громадськості після жарту в ефірі передачі на телеканалі BBC.

В ході зйомок програми, яка була присвячена новому сезону англійської Прем'єр-ліги, Лінекер пожартував на тему лисин у експертів передачі Алана Ширера і Денні Мерфі.

Жарт звучав наступним чином: «Початок нового сезону Прем'єр-ліги вийшов потужним. Часом від побаченого можуть вставати дибки волосся ... Звичайно, якщо ви не Алан Ширер або Денні Мерфі».

При цьому самих експертів жарт ведучого не образив - навпаки, вони оцінили його і посміялися.

Пізніше Лінекер в своєму Twitter повідомив про невдоволення, пов'язанt з його вчинком: «BBC отримав скаргу на мій жарт про лисих (серйозно)».