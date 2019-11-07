На матч Ліги чемпіонів «Локомотив» - «Ювентус» продали тисячі фальшивих квитків
Не всі бажаючі змогли потрапити на матч «Ювентуса» в Москві
УЄФА
Усіх обманутих у перерві пустили на стадіон
Тисячі уболівальників стали жертвами шахраїв, які розповсюджували фальшиві квитки на матч Ліги чемпіонів «Локомотив» - «Ювентус». Їхня вартість сягала 1000 доларів, інформує Р-Спорт.
Жертвами шахраїв стали навіть родичі колишнього воротаря «Локомотива» Руслана Нігматулліна: брат з дітьми також придбали фальшиві квитки.
У перерві поєдинку стюарди впустили всіх уболівальників, які придбали фальшиві квитки.
Нагадаємо, «Локомотив» програв вдома «Ювентусу» - 1:2. Вирішальний м’яч уже в компенсований час забив колишній гравець «Шахтаря» Дуґлас Коста.