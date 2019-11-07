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    На матч Ліги чемпіонів «Локомотив» - «Ювентус» продали тисячі фальшивих квитків

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    Не всі бажаючі змогли потрапити на матч&nbsp;&laquo;Ювентуса&raquo; в Москві - На матч Ліги чемпіонів «Локомотив» - «Ювентус» продали тисячі фальшивих квитків
    Не всі бажаючі змогли потрапити на матч «Ювентуса» в Москві
    УЄФА

    Усіх обманутих у перерві пустили на стадіон

    Тисячі уболівальників стали жертвами шахраїв, які розповсюджували фальшиві квитки на матч Ліги чемпіонів «Локомотив» - «Ювентус». Їхня вартість сягала 1000 доларів, інформує Р-Спорт.

    Жертвами шахраїв стали навіть родичі колишнього воротаря «Локомотива» Руслана Нігматулліна: брат з дітьми також придбали фальшиві квитки.

    У перерві поєдинку стюарди впустили всіх уболівальників, які придбали фальшиві квитки.

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    Нагадаємо, «Локомотив» програв вдома «Ювентусу» - 1:2. Вирішальний м’яч уже в компенсований час забив колишній гравець «Шахтаря» Дуґлас Коста.

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