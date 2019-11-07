Ліга чемпіонів: пристрасті в Мідані, розгром у Мадриді та всі результати 6 листопада



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Манчестер Сіті» втратив одразу двох воротарів УЄФА

У Лізі чемпіонів зіграно матчі 4 туру групового етапу

Команди Ліги чемпіонів зіграли 6 листопада другу частину матчів 4 туру групового етапу.

«Реал» розгромив у Мадриді «Галатасарай». Лише фінальний свисток зупинив побиття гостей. При цьому форвард господарів Бензема повторив досягнення Ліонеля Мессі – забив у 15-му поспіль сезоні Ліги чемпіонів. Його другий гол став 50-м у Лізі чемпіонів за мадридців. «Реал» позбавив «Галатасарай» шансів на вихід у 1/8 фіналу.

Гаряче було й Мілані, де «Аталанта» зустрічалася з «Манчестер Сіті». Гості наприкінці першого тайму не реалізували пенальті, а в кінці матчу залишилися в меншості. При цьому англійці втратили одразу двох воротарів. Спочатку Гвардіола замінив у перерві Едерсона, а потім вилучили Клаудіо Браво, який замінив його. У ворота вийшов захисник Кайл Вокер, який невдовзі відбив штрафний нашого Руслана Малиновського.

Група А

«Реал» (Іспанія) – «Галатасарай» (Туреччина) – 6:0

Голи: 1:0 – Родріго (4). 2:0 – Родріго (7). 3:0 – Рамос (14, з пенальті). 4:0 – Бензема (45). 5:0 – Бензема (81). 6:0 – Родріго (90+3)

«Парі Сен-Жермен» (Франція) – «Брюґґе» - 1:0

Гол: Ікарді (22)

Становище команд: ПСЖ – 12, Реал – 7, Брюґґе – 2, Галатасарай – 1

Група В

«Црвена Звєзда» (Сербія) – «Тоттнем» (Англія) – 0:4

Голи: 0:1 – Ло Чельсо (34). 0:2 – Сон Мін (57). 0:3 – Сон Мін (61). 0:4 – Ериксен (85)

«Баварія» (Німеччина) – «Олімпіакос» (Греція) – 2:0

Голи: 1:0 – Левандовськи (69). 2:0 – Перішич (89)

Становище команд: Баварія – 12, Тоттнем – 7, Црвена Звєзда – 3, Олімпіакос – 1

Група С

«Динамо» З (Хорватія) – «Шахтар» (Україна) – 1:1

«Аталанта» (Італія) – «Манчестер Сіті» (Англія) – 1:1

Голи: 0:1 – Стерлінг (7). 1:1 – Пашалич (49)

Нереалізований пенальті: Габріель Хесус (43, МС)

Вилучення: Браво (81, МС)

Становище команд: Манчестер Сіті – 10, Шахтар – 5, Динамо З – 5, Аталанта – 1

Група D

«Байєр» (Німеччина) – «Атлетико» (Іспанія) – 2:1

Голи: 1:0 – Томас (41, автогол). 2:0 – Фолланд (55). 2:1 – Мората (90+4)

Вилучення: Амірі (84, Б)

«Локомотив» (Росія) – «Ювентус» (Італія) – 1:2

Голи: 0:1 – Рамзі (4). 1:1 – Міранчук (12). 1:2 – Дуглас Коста (90+3)

Становище команд: Ювентус – 10, Атлетико – 7, Байєр – 3, Локомотив – 3