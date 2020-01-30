На матчі Кубка України вшанували пам’ять Кобі Браянта



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Гравці «Дніпра» перед початком матчу проти «Запоріжжя» Фейсбук

У Дніпрі вшанували легенду світового баскетболу

У Дніпрі на початку другого матчу чвертьфіналу Кубка України з баскетболу проти «Запоріжжя» вшанували пам’ять легенди світового баскетболу Кобі Браянта.

Гравці виходили на майданчик у майках знаменитого американця з 8 та 24-м номерами.

У першій атаці господарі не атакували кільце гостей, а після восьми секунд володіння передали м’яч запоріжцям. Ті 24 секунди володіли м’ячем, після чого команди почали боротьбу.

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Зірка НБА та «Лейкерс» Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі власного гелікоптера 26 січня разом з 13-річною донькою Джинною та сімома іншими особами.

«Дніпро» вдруге переміг «Запоріжжя» (94:80) та вийшов у Фінал чотирьох Кубка України. Раніше туди пробилися «Одеса», «Хімік» та «Київ-Баскет».