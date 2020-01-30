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    На матчі Кубка України вшанували пам’ять Кобі Браянта

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    Гравці &laquo;Дніпра&raquo; перед початком матчу проти &laquo;Запоріжжя&raquo;&nbsp; - На матчі Кубка України вшанували пам’ять Кобі Браянта
    Гравці «Дніпра» перед початком матчу проти «Запоріжжя» 
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    У Дніпрі вшанували легенду світового баскетболу

    У Дніпрі на початку другого матчу чвертьфіналу Кубка України з баскетболу проти «Запоріжжя» вшанували пам’ять легенди світового баскетболу Кобі Браянта.

    Гравці виходили на майданчик у майках знаменитого американця з 8 та 24-м номерами.

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    У першій атаці господарі не атакували кільце гостей, а після восьми секунд володіння передали м’яч запоріжцям. Ті 24 секунди володіли м’ячем, після чого команди почали боротьбу.

     Читайте також: Вдова Кобі Браянта вперше прокоментувала трагедію

    Зірка НБА та «Лейкерс» Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі власного гелікоптера 26 січня разом з 13-річною донькою Джинною та сімома іншими особами.

    «Дніпро» вдруге переміг «Запоріжжя» (94:80) та вийшов у Фінал чотирьох Кубка України. Раніше туди пробилися «Одеса», «Хімік» та «Київ-Баскет».

    трагедія авіакатастрофа баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Браянт БК Дніпро Федерація баскетболу України
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