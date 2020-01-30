Вдова Кобі Браянта вперше прокоментувала трагедію
Легендарний баскетболіст загинув разом з 13-річною донькою
Вдова легендарного баскетболіста НБА Кобі Браянта Ванесса вперше публічно прокоментувала трагедію.
Вона змінила основне фото на сторінці в Інстаграм та звернулася до вболівальників.
«Мої дівчата та я дякуємо мільйонам людей, які підтримали нас у цей жахливий час. Дякуємо за всі молитви. Вони нам надзвичайно потрібні. Ми повністю спустошені раптово втратою мого чоловіка – чудового батька наших дітей, та моєї прекрасної Джіанни – чудової доньки та сестри Наталі, Б’янки та Капрі. Не вистачає слів, аби описати наш біль. Приємно, наскільки Кобі та Джіанну люблять. Вони дуже рано пішли», - написала Ванесса Браянт.
Також вона встановила головним фото на сторінці в Instagram зображення Кобі з Джіанною. «Я просто б хотіла обійняти їх та поцілувати. Хай вони будуть завжди з нами», - прокоментувала Ванесса.
Ванесса та Кобі Браянт одружилися 2001 року. У них народилося чотири доньки.
Кобі Браянт та 13-річна Джsfнна загинули 26 січня в авіакатастрофі сімейного гелікоптера в складних погодних умовах.