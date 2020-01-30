Вдова Кобі Браянта вперше прокоментувала трагедію



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Легендарний баскетболіст загинув разом з 13-річною донькою

Вдова легендарного баскетболіста НБА Кобі Браянта Ванесса вперше публічно прокоментувала трагедію.

Вона змінила основне фото на сторінці в Інстаграм та звернулася до вболівальників.

«Мої дівчата та я дякуємо мільйонам людей, які підтримали нас у цей жахливий час. Дякуємо за всі молитви. Вони нам надзвичайно потрібні. Ми повністю спустошені раптово втратою мого чоловіка – чудового батька наших дітей, та моєї прекрасної Джіанни – чудової доньки та сестри Наталі, Б’янки та Капрі. Не вистачає слів, аби описати наш біль. Приємно, наскільки Кобі та Джіанну люблять. Вони дуже рано пішли», - написала Ванесса Браянт.

Також вона встановила головним фото на сторінці в Instagram зображення Кобі з Джіанною. «Я просто б хотіла обійняти їх та поцілувати. Хай вони будуть завжди з нами», - прокоментувала Ванесса.

Ванесса та Кобі Браянт одружилися 2001 року. У них народилося чотири доньки.

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Кобі Браянт та 13-річна Джsfнна загинули 26 січня в авіакатастрофі сімейного гелікоптера в складних погодних умовах.