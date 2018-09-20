На Полтавщині визначаться чемпіони України з трофі-рейду (фото)



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Фінальний етап чемпіонату України з трофі-рейду відбудеться в останні дні вересня

28-30 вересня відбудеться четвертий, заключний етап чемпіонату України з трофі-рейду.

Справжні чоловіки будуть змагатися з природою та маршрутом організаторів.

Змагання відбудуться на території Полтавської області серед мальовничих лісів, в останній раз у цьому сезоні радуючи погляд спортсменів та глядачів.

Саме на цьому, останньому у сезоні етапі вирішиться, хто саме забере з собою чемпіонство у сезоні та звання чемпіонів України з трофі-рейду 2018 року.

Дуже щільно протягом усього сезону йдуть пілоти у класах ТР-1 та ТР-2, серед яких і пройде найзапекліша боротьба.

Джерело: ua.Motorsport.com