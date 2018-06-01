На товариському матчі Албанія – Україна працюватиме інтернаціональна бригада арбітрів

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Матч відбудеться у неділю, 3 червня

Стала відома бригада арбітрів, яка працюватиме на товариському поєдинку Албанія – Україна, що відбудеться у французькому Евіані 3 червня.

Головним рефері призначено 29-річного француза Франсуа Летексьє, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

На лініях йому допомагатимуть співвітчизник Сіріль Муньєр і швейцарець Рафаель Цедер.

Матч Албанія – Україна розпочнеться о 17:00 за київським часом на стадіоні «Каміль Фурньє».

Пряма трансляція матчу розпочнеться на каналі «Футбол 2» о 17:00, а о 21:00 поєдинок можна буде переглянути у запису на каналі «Україна».

Нагадаємо, цей товариський матч міг і не відбутися, але Міжнародна федерація футболу (ФІФА) прийняла рішення дозволити провести зустріч.

В організації прийшли до висновку, що стадіон у курортному місті Евіан-ле-Бен підходить для матчу такого рівня.