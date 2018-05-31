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    Товариський матч Україна – Албанія все ж відбудеться

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    Товариський матч Україна – Албанія все ж відбудеться

    Таке рішення прийняла Міжнародна федерація футболу (ФІФА)

    Контрольна футбольна гра збірної України з Албанією все ж відбудеться.

    Таке рішення прийняла ФІФА.

    Там прийшли до висновку, що стадіон у курортному місті Евіан-ле-Бен підходить для матчу такого рівня, повідомляє terrikon.com з посиланням на дані телеканалу «Футбол 1».

    Спаринг з Албанією відбудеться, як і було заплановано, – 3 червня.

    Раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко говорив, що контрольний матч з албанцями можуть скасувати.

    «Стадіон, наданий для гри, не відповідає рівню національних збірних. Там навіть неможливо розмістити глядачів. Тому ФФУ надіслала лист до ФІФА з приводу проведення матчу», - сказав тоді наставник.

    «Ми написали наші причини, ФІФА буде приймати рішення. Приблизно така ж думка у тренера Албанії Пануччі», - додав Шевченко.

    Нагадаємо, наставник національної збірної України також прокоментував товариський матч з Марокко.

    Також дивіться, як Коноплянка тролив Зінченка, який заснув у літаку.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА Збірна України Андрій Шевченко ФФУ тренер стадіон
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