На юніорському чемпіонаті світу з біатлону команда України фінішувала у другому десятку
- Сьогодні, 14:36
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Розсилка
Молоді українки опинилися на підсумковому 13-му місці
Дуже нерівну естафету у юніорок провела збірна України на чемпіонаті світу в естонському Отепяя.
Валерія Дмитренко свій перший етап провела просто блискуче, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.
Ідеально впоравшись зі стрільбою, вона на передачу естафети прийшла першою, випередивши суперниць з Франції та Німеччини.
Але на другому етапі Мар'яна Брикайло, пройшла два вогневі рубежі всього з чотирма запасними патронами (краще, ніж переважна більшість конкуренток).
Однак другий відрізок естафети Україна закінчувала вже 16-ою, маючи шість з половиною хвилин відставання від лідерів. Цей час спортсменка програла на дистанції.
Все, що залишалося Анні Кривонос на третьому етапі, уникнути незавидною долі колової команди. Це Ані зробити вдалося, і збірна України, показавши другу за якістю стрільбу з усіх команд гонки (вісім запасних патронів), фінішувала 13-ою.
Аж до останнього вогневого рубежу лідерство з майже хвилинною перевагою утримували росіянки, але два кола штрафу Валерії Васнецової відкинули їх на третю сходинку, звільнивши дорогу до золотих медалей команді Франції.
Друге місце та срібло – у норвезьких юніорок.
Юніорський чемпіонат світу 2018 року з біатлону
Естафета, юніорки
1. Франція (1+8) – 1:02: 52,1
2. Норвегія (2+11) - +17.5
3. Росія (2+13) - +40.1
...13. Україна (0+8) - +7:02.9