На юніорському чемпіонаті світу з біатлону команда України фінішувала у другому десятку

Молоді українки опинилися на підсумковому 13-му місці

Дуже нерівну естафету у юніорок провела збірна України на чемпіонаті світу в естонському Отепяя. Валерія Дмитренко свій перший етап провела просто блискуче, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України. Ідеально впоравшись зі стрільбою, вона на передачу естафети прийшла першою, випередивши суперниць з Франції та Німеччини. Але на другому



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Мар'яна Брикайло

Молоді українки опинилися на підсумковому 13-му місці

Дуже нерівну естафету у юніорок провела збірна України на чемпіонаті світу в естонському Отепяя.

Валерія Дмитренко свій перший етап провела просто блискуче, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.

Ідеально впоравшись зі стрільбою, вона на передачу естафети прийшла першою, випередивши суперниць з Франції та Німеччини.

Але на другому етапі Мар'яна Брикайло, пройшла два вогневі рубежі всього з чотирма запасними патронами (краще, ніж переважна більшість конкуренток).

Однак другий відрізок естафети Україна закінчувала вже 16-ою, маючи шість з половиною хвилин відставання від лідерів. Цей час спортсменка програла на дистанції.

Все, що залишалося Анні Кривонос на третьому етапі, уникнути незавидною долі колової команди. Це Ані зробити вдалося, і збірна України, показавши другу за якістю стрільбу з усіх команд гонки (вісім запасних патронів), фінішувала 13-ою.

Аж до останнього вогневого рубежу лідерство з майже хвилинною перевагою утримували росіянки, але два кола штрафу Валерії Васнецової відкинули їх на третю сходинку, звільнивши дорогу до золотих медалей команді Франції.

Друге місце та срібло – у норвезьких юніорок.

Юніорський чемпіонат світу 2018 року з біатлону

Естафета, юніорки

1. Франція (1+8) – 1:02: 52,1

2. Норвегія (2+11) - +17.5

3. Росія (2+13) - +40.1

...13. Україна (0+8) - +7:02.9