На змаганнях з легкої атлетики у Чехії спортсмен убив суддю ядром

Нещасний випадок стався у столиці цієї країни – Празі

Штовхач ядра випадково вбив суддю на змаганнях з легкої атлетики у Празі. Трагедія сталася на регіональних змаганнях у Празі, повідомляє місцевий портал Aktualne. Один зі спортсменів, чиє ім'я не повідомляється, не розрахував траєкторію польоту та невдало штовхнув ядро. Снаряд, який важить шість кілограм, влучив у груди арбітра, проломивши йому



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Нещасний випадок стався у столиці цієї країни – Празі

Штовхач ядра випадково вбив суддю на змаганнях з легкої атлетики у Празі.

Трагедія сталася на регіональних змаганнях у Празі, повідомляє місцевий портал Aktualne.

Один зі спортсменів, чиє ім'я не повідомляється, не розрахував траєкторію польоту та невдало штовхнув ядро.

Снаряд, який важить шість кілограм, влучив у груди арбітра, проломивши йому грудну клітку.

Потерпілому надали оперативну допомогу, але він так і не прийшов до тями, померши через 50 хвилин після події.

Представник клубу легкої атлетики Праги Мартін Свобода назвав подію нещасним випадком.

«Спроба була цілком стандартною. Один з молодих спортсменів кинув ядро, воно відлетіло трохи в сторону, де стояв суддя. Він в останній момент спробував зробити крок, але не встиг», - сказав Свобода.

Раніше повідомлялося, що у Мексиці футболіст убив суддю, який показав червону картку.

Джерело: isport.ua