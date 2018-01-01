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    На змаганнях з легкої атлетики у Чехії спортсмен убив суддю ядром

    Нещасний випадок стався у столиці цієї країни – Празі
    Штовхач ядра випадково вбив суддю на змаганнях з легкої атлетики у Празі. Трагедія сталася на регіональних змаганнях у Празі, повідомляє місцевий портал Aktualne. Один зі спортсменів, чиє ім'я не повідомляється, не розрахував траєкторію польоту та невдало штовхнув ядро. Снаряд, який важить шість кілограм, влучив у груди арбітра, проломивши йому
    • Сьогодні, 07:47
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    Нещасний випадок стався у столиці цієї країни – Празі

    Штовхач ядра випадково вбив суддю на змаганнях з легкої атлетики у Празі.

    Трагедія сталася на регіональних змаганнях у Празі, повідомляє місцевий портал Aktualne.

    Один зі спортсменів, чиє ім'я не повідомляється, не розрахував траєкторію польоту та невдало штовхнув ядро.

    Снаряд, який важить шість кілограм, влучив у груди арбітра, проломивши йому грудну клітку.

    Потерпілому надали оперативну допомогу, але він так і не прийшов до тями, померши через 50 хвилин після події.

    Представник клубу легкої атлетики Праги Мартін Свобода назвав подію нещасним випадком.

    «Спроба була цілком стандартною. Один з молодих спортсменів кинув ядро, воно відлетіло трохи в сторону, де стояв суддя. Він в останній момент спробував зробити крок, але не встиг», - сказав Свобода.

    Раніше повідомлялося, що у Мексиці футболіст убив суддю, який показав червону картку.

    Джерело: isport.ua

    трагедія легкоатлет Чехія легка атлетика суддя
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