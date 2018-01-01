На змаганнях з легкої атлетики у Чехії спортсмен убив суддю ядром
- Сьогодні, 07:47
-
Розсилка
Нещасний випадок стався у столиці цієї країни – Празі
Штовхач ядра випадково вбив суддю на змаганнях з легкої атлетики у Празі.
Трагедія сталася на регіональних змаганнях у Празі, повідомляє місцевий портал Aktualne.
Один зі спортсменів, чиє ім'я не повідомляється, не розрахував траєкторію польоту та невдало штовхнув ядро.
Снаряд, який важить шість кілограм, влучив у груди арбітра, проломивши йому грудну клітку.
Потерпілому надали оперативну допомогу, але він так і не прийшов до тями, померши через 50 хвилин після події.
Представник клубу легкої атлетики Праги Мартін Свобода назвав подію нещасним випадком.
«Спроба була цілком стандартною. Один з молодих спортсменів кинув ядро, воно відлетіло трохи в сторону, де стояв суддя. Він в останній момент спробував зробити крок, але не встиг», - сказав Свобода.
Раніше повідомлялося, що у Мексиці футболіст убив суддю, який показав червону картку.
Джерело: isport.ua