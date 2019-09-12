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    Надаль розповів, що почав дивитися серіал «Чорнобиль»

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    Рафаель Надаль - Надаль розповів, що почав дивитися серіал «Чорнобиль»
    Рафаель Надаль

    «Просто лежу на дивані перед телевізором і намагаюся не думати про теніс»

    Друга ракетка світу з Іспанії Рафаель Надаль розповів, як проводить час після перемоги на Відкритому чемпіонаті США.

    «Просто лежу на дивані перед телевізором і намагаюся не думати про теніс. Часто дивлюся серіали. Зараз почав дивитися «Чорнобиль» та «Дуже дивні справи», - цитує Надаля Marca.

    Нагадаємо, у фіналі Відкритого чемпіонату США 33-річний іспанець в п'яти партіях обіграв 23-річного росіянина Данила Медведєва - 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

    Надаль завоював 19-й трофей на Мейджорах і впритул наблизився до рекордсмена за цим показником - у 38-річного Роджера Федерера зі Швейцарії 20 титулів.

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