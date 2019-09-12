Надаль розповів, що почав дивитися серіал «Чорнобиль»



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Рафаель Надаль

«Просто лежу на дивані перед телевізором і намагаюся не думати про теніс»

Друга ракетка світу з Іспанії Рафаель Надаль розповів, як проводить час після перемоги на Відкритому чемпіонаті США.

«Просто лежу на дивані перед телевізором і намагаюся не думати про теніс. Часто дивлюся серіали. Зараз почав дивитися «Чорнобиль» та «Дуже дивні справи», - цитує Надаля Marca.

Нагадаємо, у фіналі Відкритого чемпіонату США 33-річний іспанець в п'яти партіях обіграв 23-річного росіянина Данила Медведєва - 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Надаль завоював 19-й трофей на Мейджорах і впритул наблизився до рекордсмена за цим показником - у 38-річного Роджера Федерера зі Швейцарії 20 титулів.