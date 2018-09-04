Надії Кіченок не вистачило кількох виграних очок, аби вийти у півфінал US Open
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Розсилка
Українка була близькою до того, щоб продовжити боротьбу за трофей у міксті
Надія Кіченок була близькою до того, аби вийти у півфінал Відкритого чемпіонату США з тенісу 2018 року.
Дует української тенісистки поступився у чвертьфіналі змішаного розряду.
Як передає btu.org.ua, у матчі 1/4 фіналу українка разом з Веслі Коольгофом з Нідерландів програли парі Джеймі Маррей - Бетані Маттек-Сендс
Матч тривав дві години та 12 хвилин. На вирішальному тай-брейку Надія та Веслі вели 5:3, але далі зуміли взяти лише два розіграші з наступних дев'яти.
Надія Кіченок вперше виступила в 1/4 фіналу на турнірах Grand Slam.
US Open - 2018
The Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у Нью-Йорку, США
Призовий фонд: $25,282,400
Змішаний розряд
Чвертьфінал
Джеймі Маррей / Бетані Маттек-Сендс (Великобританія / США) – Надія Кіченок / Веслі Коольгоф (Україна / Нідерланди) – 7:6(5), 6:7(6), 10:7