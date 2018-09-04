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    Надії Кіченок не вистачило кількох виграних очок, аби вийти у півфінал US Open

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    Надія Кіченок і її партнер. Фото USTA - Надії Кіченок не вистачило кількох виграних очок, аби вийти у півфінал US Open
    Надія Кіченок і її партнер. Фото USTA

    Українка була близькою до того, щоб продовжити боротьбу за трофей у міксті

    Надія Кіченок була близькою до того, аби вийти у півфінал Відкритого чемпіонату США з тенісу 2018 року.

    Дует української тенісистки поступився у чвертьфіналі змішаного розряду.

    Як передає btu.org.ua, у матчі 1/4 фіналу українка разом з Веслі Коольгофом з Нідерландів програли парі Джеймі Маррей - Бетані Маттек-Сендс

    Матч тривав дві години та 12 хвилин. На вирішальному тай-брейку Надія та Веслі вели 5:3, але далі зуміли взяти лише два розіграші з наступних дев'яти.

    Надія Кіченок вперше виступила в 1/4 фіналу на турнірах Grand Slam.

    US Open - 2018

    The Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у Нью-Йорку, США

    Призовий фонд: $25,282,400

    Змішаний розряд

    Чвертьфінал

    Джеймі Маррей / Бетані Маттек-Сендс (Великобританія / США) – Надія Кіченок / Веслі Коольгоф (Україна / Нідерланди) – 7:6(5), 6:7(6), 10:7

    США теніс Надія Кіченок
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