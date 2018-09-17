Надія Кіченок не змогла пробитися в парний чвертьфінал на турнірі в Токіо



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Українська тенісистка зазнала поразки на старті турніру в Японії.

Надія Кіченок у дуеті з австралійкою Анастасією Родіонової в першому раунді поступилися парі Міхару Іманісі (Японія) / Анна Цая (Німеччина): 6-7(2), 6-3, 11-13.

У першій партії Кіченок і Родіонова не зуміли подати на сет за рахунку 6-5, але в другій відігралися з 1-3, щоб перевести матч на вирішальний тайбрейк.

Надія і Анастасія лідирували декілька разів (5-3, 7-5), а за рахунку 11-10 не захистили два очки на своїй подачі. Суперниці ж скористалися своїм третім матчболом і забезпечили собі місця у чвертьфіналі. Тенісистки провели на корті півтори години.

Джерело: btu.org.ua