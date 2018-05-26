Надія Кіченок програла у фіналі парних змагань турніру серії WTA у Страсбурзі
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Розсилка
Для Надії Кіченок це був перший фінал в WTA-турі з квітня минулого року
Українській тенісистці Надії Кіченок не вдалося завоювати перший титул WTA в цьому році.
По ходу першого сету Надія і Анастасія лідирували 3:1, але скористатися перевагою дівчатам не вдалося. Після четвертого гейму Кіченок і Родіонова програли три брейки, а самі зуміли взяти один гейм на подачі суперниць.
У другому сеті українсько-австралійська пара поступалася 1:3, проте змогла зрівняти рахунок і навіть вийти вперед 5:4. Бузернеску і Олару беруть три гейми поспіль і з другого матчбола оформляють перемогу.
Для Надії Кіченок це був перший фінал в WTA-турі з квітня минулого року, коли українка стала чемпіонкою на грунті в Стамбулі.
Internationaux de Strasbourg
Жіночий тенісний турнір у Страсбургу, Франція
Призовий фонд: $250,000
Фінал (парний розряд)
Н. Кіченок / Ан. Родіонова (Україна / Австралія, 3) - Бузернеску / Олару (Румунія) - 5-7, 5-7
Джерело: btu.org.ua