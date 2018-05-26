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    Надія Кіченок програла у фіналі парних змагань турніру серії WTA у Страсбурзі

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    Надія Кіченок. Фото: Getty Images - Надія Кіченок програла у фіналі парних змагань турніру серії WTA у Страсбурзі
    Надія Кіченок. Фото: Getty Images

    Для Надії Кіченок це був перший фінал в WTA-турі з квітня минулого року

    Українській тенісистці Надії Кіченок не вдалося завоювати перший титул WTA в цьому році.

    По ходу першого сету Надія і Анастасія лідирували 3:1, але скористатися перевагою дівчатам не вдалося. Після четвертого гейму Кіченок і Родіонова програли три брейки, а самі зуміли взяти один гейм на подачі суперниць.

    У другому сеті українсько-австралійська пара поступалася 1:3, проте змогла зрівняти рахунок і навіть вийти вперед 5:4. Бузернеску і Олару беруть три гейми поспіль і з другого матчбола оформляють перемогу.

    Для Надії Кіченок це був перший фінал в WTA-турі з квітня минулого року, коли українка стала чемпіонкою на грунті в Стамбулі.

    Internationaux de Strasbourg

    Жіночий тенісний турнір у Страсбургу, Франція

    Призовий фонд: $250,000

    Фінал (парний розряд)

    Н. Кіченок / Ан. Родіонова (Україна / Австралія, 3) - Бузернеску / Олару (Румунія) - 5-7, 5-7

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Австралія Надія Кіченок Україна
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