Нападник «Атлетіко» Грізманн розповів про своє ставлення до гомофобії



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Антуан Грізманн

«Про це необхідно говорити. Потрібно весь час повторювати, що гомофобія - це не думка, а злочин»

Нападаючий «Атлетіко» і збірної Франції Антуан Грізманн висловився про проблему гомофобії у футболі.

«На стадіонах справді не дуже гостинно ставляться до гомосексуалістів. Часом під час гри можна почути гомофобні пісні. У наш час це неприпустимо. Нам усім доводиться платити за цю агресію.

Думаю, для здійснення камінг-ауту потрібно проявити хоробрість. Потрібно бути дуже хорошим другом, щоб партнер по команді відчував досить впевненості і міг розповісти про це. Важко домогтися такої впевненості. Якщо футболіст з нетрадиційною орієнтацією схоче зробити камінг-аут, то, можливо, він не отримає підтримку з боку інших гравців збірної Франції, але точно отримає її від мене.

Про це необхідно говорити. Потрібно весь час повторювати, що гомофобія - це не думка, а злочин», - цитує Грізманна Le Parisien з посиланням на журнал Têtu.

Джерело: Чемпионат.com