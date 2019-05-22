  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нападник «Атлетіко» Грізманн розповів про своє ставлення до гомофобії

    • Розсилка
    Антуан Грізманн - Нападник «Атлетіко» Грізманн розповів про своє ставлення до гомофобії
    Антуан Грізманн

    «Про це необхідно говорити. Потрібно весь час повторювати, що гомофобія - це не думка, а злочин»

    Нападаючий «Атлетіко» і збірної Франції Антуан Грізманн висловився про проблему гомофобії у футболі.

    «На стадіонах справді не дуже гостинно ставляться до гомосексуалістів. Часом під час гри можна почути гомофобні пісні. У наш час це неприпустимо. Нам усім доводиться платити за цю агресію.

    Думаю, для здійснення камінг-ауту потрібно проявити хоробрість. Потрібно бути дуже хорошим другом, щоб партнер по команді відчував досить впевненості і міг розповісти про це. Важко домогтися такої впевненості. Якщо футболіст з нетрадиційною орієнтацією схоче зробити камінг-аут, то, можливо, він не отримає підтримку з боку інших гравців збірної Франції, але точно отримає її від мене.

    Про це необхідно говорити. Потрібно весь час повторювати, що гомофобія - це не думка, а злочин», - цитує Грізманна Le Parisien з посиланням на журнал Têtu.

    Джерело: Чемпионат.com

    Читайте також
    ЛГБТ Антуан Ґрізманн
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ