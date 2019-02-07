Наші за кордоном: 16 очок Гладиря не допомогли «Монако» в Єврокубку



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Гладир був найкращий гравцем матчу з виконання триочкових кидків – 4/6 спроб XSPORT

Липовий майже не грав, а Санон навіть не потрапив до заявки

Єврокубок

Сергій Гладир був одним із кращих гравців зустрічі «Ритас» — «Монако» (90:68), проте це не допомогло його клубові. Українець провів на паркеті більше 23 хвилин, набрав 16 очок (другий результат у команді) і зробив 1 передачу та 1 підбирання. Зазначимо, що Сергій був найвправнішим гравцем матчу з виконання триочкових кидків – 4/6 спроб. У групі «Е» Єврокубка «Монако» перебуває на третьому місці.

Ліга чемпіонів

Грецький «Промітеас» Липового поступився на виїзді «Болоньї» в овертаймі (91:98). Сам Олександр зіграв лише чотири хвилини та виконав 2 підбирання. Єдиний кидок у грі був невлучним. Коефіцієнт корисності українця склав «-4». «Промітеас» займає четверту сходинку групи D, яка дозволяє вийти з квартету до наступної стадії Ліги чемпіонів.

Словенська «Олімпія», в якій виступає Санон, програла вдома «Бешикташу» (75:81). На жаль, українець навіть не потрапив у заявку команди на гру. «Олімпія» розташовується на останньому рядку групи D.