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    Наші за кордоном: Ягупова та Науменко принесли перемогу лідеру турецької ліги

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    Ягупова стала найкращим гравцем матчу - Наші за кордоном: Ягупова та Науменко принесли перемогу лідеру турецької ліги
    Ягупова стала найкращим гравцем матчу
    Фото з соцмереж

    Бобров і Коваленко були результативними, але здобули різні результати

    Чемпіонат Польщі

    «Остров Велькопольскі» переграв «Кросно» (82:79), а Коваленко був одним із найкращих гравців команди переможців. Віталій провів на паркеті лише 16 хвилин, зате встиг набрати 11 очок і зробити 2 підбирання. Показник «+/-» українця склав «+4». «Остров Велькопольскі» займає 5 місце в польській Екстралізі.

    Чемпіонат Іспанії

    «Ґіпускоа» Боброва поступився на виїзді «Бурґосу» (73:96). 11 очок і 3 підбирання В’ячеслава не допомогли його команді. За 25 хвилин у грі показник «+/-» Боброва був «-27». «Ґіпускоа» обіймає останню, 18 сходину ліги АКБ.

    Чемпіонат Румунії

    «Тімішоара» в складному поєдинку взяла гору над «Клужем» Кальниченка (80:78). Українець провів не найкращий матч: Андрій набрав лише 2 очки (влучним був один кидок з п’яти), виконав 3 передачі та 1 підбирання. Показник «+/-» Кальниченка склав «-5». Втім, «Клуж» продовжує займати другий рядок Червоної групи румунського дивізіону А.

    Чемпіонат Туреччини (жінки)

    Ягупова та Науменко принесли розгромну перемогу «Чукарові» над «Ґалатасараєм» (87:58). Аліна стала найкращим гравцем матчу, принісши в командний доробок 16 очок, 3 передачі та 3 підбирання. В активі Людмили 12 очок, 4 передачі та 9 підбирань. України показали високий показник «+/-»: «+24» у Ягупової та «+22» у Науменко. «Чукарова» одноосібно очолює турнірну таблицю турецького чемпіонату.

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