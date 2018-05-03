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    Наставник «Шахтаря» залишається в шорт-листі на посаду головного тренера «Наполі»

    У списку кандидатів відбулися деякі зміни
    Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека все ще входить в шорт-лист «Наполі». Про це повідомляє Corriere dello Sport. Раніше серед кандидатів також були головний тренер «Сампдорії» Марко Джампаоло і тренер «Валенсії» Марселіно Гарсія Тораль. В оновленому списку Тораль відсутній. У новий шорт-лист
    • Сьогодні, 10:57
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    Паулу Фонсека
    Паулу Фонсека

    У списку кандидатів відбулися деякі зміни

    Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека все ще входить в шорт-лист «Наполі».

    Про це повідомляє Corriere dello Sport.

    Раніше серед кандидатів також були головний тренер «Сампдорії» Марко Джампаоло і тренер «Валенсії» Марселіно Гарсія Тораль.

    В оновленому списку Тораль відсутній.

    У новий шорт-лист входять Унаї Емері, який в кінці сезону залишає «ПСЖ», і головний тренер СПАЛ Леонардо Семплічі.

    Контракт португальця з «Шахтарем» закінчується цього літа.

    У свою чергу «Шахтар» пропонує Фонсеці 9 млн євро на рік.

    Також повідомлялося, що Фонсека може повернутися в чемпіонат Португалії.

    Джерело: ua.tribuna.com

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