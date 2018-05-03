Наставник «Шахтаря» залишається в шорт-листі на посаду головного тренера «Наполі»
- Сьогодні, 10:57
-
Розсилка
Паулу Фонсека
У списку кандидатів відбулися деякі зміни
Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека все ще входить в шорт-лист «Наполі».
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Раніше серед кандидатів також були головний тренер «Сампдорії» Марко Джампаоло і тренер «Валенсії» Марселіно Гарсія Тораль.
В оновленому списку Тораль відсутній.
У новий шорт-лист входять Унаї Емері, який в кінці сезону залишає «ПСЖ», і головний тренер СПАЛ Леонардо Семплічі.
Контракт португальця з «Шахтарем» закінчується цього літа.
У свою чергу «Шахтар» пропонує Фонсеці 9 млн євро на рік.
Також повідомлялося, що Фонсека може повернутися в чемпіонат Португалії.
Джерело: ua.tribuna.com