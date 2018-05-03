Наставник «Шахтаря» залишається в шорт-листі на посаду головного тренера «Наполі»

У списку кандидатів відбулися деякі зміни

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека все ще входить в шорт-лист «Наполі». Про це повідомляє Corriere dello Sport. Раніше серед кандидатів також були головний тренер «Сампдорії» Марко Джампаоло і тренер «Валенсії» Марселіно Гарсія Тораль. В оновленому списку Тораль відсутній. У новий шорт-лист