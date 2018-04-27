Наставника «Атлетико» можуть дискваліфікувати за те, що він назвав суддю «сучим сином»
- 27 Квiтня, 13:20
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Розсилка
Дієго Сімеоне
Аргентинський наставник був відправлений на трибуни
Головний тренер «Атлетико» Дієго Сімеоне може бути дискваліфікований на кілька матчів.
Про це повідомляє Marca.
На 10-й хвилині поєдинку проти «Арсеналу» (1:1) захисник його команди Шиме Врсалько отримав другу жовту картку, на що Симеона емоційно відреагував, назвавши рефері Клемана Тюрпена «сучим сином».
Аргентинський наставник був відправлений на трибуни.
За інформацією іспанських ЗМІ, «Ель Чоло» точно пропустить матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи, а також ризикує пропустити наступні два або три єврокубкових поєдинки.
Джерело: xsport.ua