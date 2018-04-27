Наставника «Атлетико» можуть дискваліфікувати за те, що він назвав суддю «сучим сином»

Аргентинський наставник був відправлений на трибуни

Головний тренер «Атлетико» Дієго Сімеоне може бути дискваліфікований на кілька матчів. Про це повідомляє Marca. На 10-й хвилині поєдинку проти «Арсеналу» (1:1) захисник його команди Шиме Врсалько отримав другу жовту картку, на що Симеона емоційно відреагував, назвавши рефері Клемана Тюрпена «сучим сином».