Наступного тижня стане відомо, де пройде фінал WBSS між Усиком та Гассієвим

Олександр Усик і Мурат Гассієв в одному з найбільш очікуваних боїв року визначать володаря п’яти чемпіонських поясів

Наступного тижня стане відомо, де пройде фінальний поєдинок Всесвітньої суперсерії боксу між чемпіоном світу WBC, WBO у першій важкій вазі Олександром Усиком (14-0, 11 КО) і володарем титулів WBA, IBF Муратом Гассієвим (25-0, 19 КО). Про це розповів президент Федерації боксу Росії Умар Кремльов. «Все буде ясно на наступному тижні. Поки я не



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Усик і Мурат Гассієв в одному з найбільш очікуваних боїв року визначать володаря п’яти чемпіонських поясів

Наступного тижня стане відомо, де пройде фінальний поєдинок Всесвітньої суперсерії боксу між чемпіоном світу WBC, WBO у першій важкій вазі Олександром Усиком (14-0, 11 КО) і володарем титулів WBA, IBF Муратом Гассієвим (25-0, 19 КО).

Про це розповів президент Федерації боксу Росії Умар Кремльов.

«Все буде ясно на наступному тижні. Поки я не готовий сказати, де пройде бій, але ми доклали всіх зусиль задля того, щоб він був в Москві. Рішення приймає суперсерія. Так що ми просто чекаємо», - повідомив він.

Нагадаємо, що бій Усик - Гассієв повинен був відбутися 11 травня, однак Саудівська Аравія, яка повинна була прийняти фінал турніру, почала зазнавати труднощів з підготовкою, а бій перенесли на літо.

Згодом бій був перенесений через травму українця.

Раніше заявку на проведення бою подала Росія, а російський промоутер Володимир Хрюнов заявив, що готовий стати заручником на час бою Олександра Усика проти Мурата Гассієва.

Нагадаємо, Олександр Усик і Мурат Гассієв в одному з найбільш очікуваних боїв року визначать володаря п’яти чемпіонських поясів (WBA, WBC, WBO, IBF і за версією The Ring), трофея Мухаммеда Алі та чека на 10 мільйонів доларів.

Джерело: xsport.ua