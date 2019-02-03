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    Натуралізована росіянка принесла Україні друге золото на чемпіонаті світу з біатлону

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    Катерина Бех - справжня сенсація юніорського чемпіонату світу - Натуралізована росіянка принесла Україні друге золото на чемпіонаті світу з біатлону
    Катерина Бех - справжня сенсація юніорського чемпіонату світу
    Фейсбук Руслана Майструка

    Катерина Бех слідом за спринтом виграла й переслідування

    20-річна біатлоністка Катерина Бех з селища міського типу Солнєчний Хабаровського краю (РФ), яка з осені минулого року виступає під українським прапором, здобула друге золото на юніорському чемпіонаті світу в Осрблі (Словаччина).

    Слідом за вчорашньою перемогою в спринті сьогодні Катерина виграла гонку переслідування. Припустившись на чотирьох вогневих рубежах двох промахів, новоспечена українка виграла на фініші 9,1 секунди у срібної призерки, Ганни Кебінґер з Німеччини. То за умови, що промах у німкені був лише один.

    Бронзу здобула француженка Софі Шово, яка з трьома промахами піднялася з п’ятого місця на третє, програвши чемпіонці лише 16,4 секунди.

    Ще одна українка, триразова чемпіонка світу серед юніорів Анна Кривонос, яка у спринті була десятою, завалила стрільбу і з п’ятьма промахами посіла лише 17-те місце.  Валерія Дмитренко (3 промахи) — 29-та, Ганна Коваленко (3) — 35-та.

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