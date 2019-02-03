Натуралізована росіянка принесла Україні друге золото на чемпіонаті світу з біатлону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Катерина Бех - справжня сенсація юніорського чемпіонату світу Фейсбук Руслана Майструка

Катерина Бех слідом за спринтом виграла й переслідування

20-річна біатлоністка Катерина Бех з селища міського типу Солнєчний Хабаровського краю (РФ), яка з осені минулого року виступає під українським прапором, здобула друге золото на юніорському чемпіонаті світу в Осрблі (Словаччина).

Слідом за вчорашньою перемогою в спринті сьогодні Катерина виграла гонку переслідування. Припустившись на чотирьох вогневих рубежах двох промахів, новоспечена українка виграла на фініші 9,1 секунди у срібної призерки, Ганни Кебінґер з Німеччини. То за умови, що промах у німкені був лише один.

Бронзу здобула француженка Софі Шово, яка з трьома промахами піднялася з п’ятого місця на третє, програвши чемпіонці лише 16,4 секунди.

Ще одна українка, триразова чемпіонка світу серед юніорів Анна Кривонос, яка у спринті була десятою, завалила стрільбу і з п’ятьма промахами посіла лише 17-те місце. Валерія Дмитренко (3 промахи) — 29-та, Ганна Коваленко (3) — 35-та.